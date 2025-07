Maturità Valditara | dall’as 2025 26 chi rifiuta l’orale deliberatamente ripeterà l’anno

Il mondo dell’istruzione si prepara a un cambiamento deciso: il Ministro Valditara annuncia che, dall’anno scolastico 2025/26, chi rifiuterà deliberatamente di affrontare l’esame orale sarà bocciato, rafforzando la disciplina e l’impegno degli studenti. Con una riforma che mira a valutare non solo le conoscenze, ma anche la maturità complessiva, le nuove direttive segnano una svolta importante per il sistema scolastico italiano. Scopriamo insieme cosa cambierà e come si evolverà l’esame di maturità.

Il Ministro Valditara chiarisce le nuove direttive per l’esame di Maturità. In risposta ai recenti boicottaggi, chi si rifiuterà intenzionalmente di rispondere all’orale sarà bocciato. Prevista una riforma complessiva per valutare anche la maturazione dello studente. Il pugno duro del ministero In seguito ai casi di protesta durante gli esami orali a Padova e Belluno, . Maturità, Valditara: dall’a.s. 202526 chi rifiuta l’orale deliberatamente ripeterà l’anno . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Maturità 2025, il messaggio di Valditara agli studenti: “Un momento altamente formativo, legato alla crescita della vostra persona” - Nel 2025 oltre 500mila studenti si preparano ad affrontare l'esame di Stato, un momento cruciale per la loro crescita personale e formativa.

Una studentessa liceale di Belluno ha rifiutato l'esame orale alla maturità. E' il secondo caso in Veneto dopo quello dello studente del liceo scientifico Fermi di Padova, Gianmaria Favaretto, 19 anni, che pur non sostenendo l'orale ha ottenuto comunque il dipl Vai su Facebook

