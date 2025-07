Tajani apre la Conferenza su Ricostruzione Ucraina | Difendere Kiev è difendere la democrazia – Il video

In un momento cruciale per la difesa dei valori democratici, Tajani ha aperto a Roma la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, sottolineando l’unità tra Paesi liberi e imprese private. L’obiettivo è chiaro: fornire un concreto sostegno a Kiev dopo gli attacchi incessanti che colpiscono civili innocenti. La solidarietà internazionale si fa sentire forte, dimostrando che la resistenza e la speranza non si spezzano, ma ci spingono a continuare a difendere la democrazia ovunque sia minacciata.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Io e la premier Meloni abbiamo voluto questa conferenza nella Capitale a dimostrazione della grande unità tra Paesi liberi, tra imprese private per far sì che all'Ucraina arrivasse un concreto sostegno per ricostruirla dopo l'ingiusto e vergognoso attacco che subisce ogni giorno. Anche questa notte ci sono stati attacchi non contro le forze armate ucraine, ma contro popolazione civile, contro la città di Kiev. Questo è veramente inaccettabile. Noi lavoriamo per la pace, vogliamo costruire la pace. Vogliamo che il popolo ucraino non soffra più. Difendere l'Ucraina è difendere la democrazia" così il Ministro Tajani intervenendo in apertura alla Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina, in corso alla Nuvola di Fuksas. 🔗 Leggi su Open.online

