Milano nove casi di legionella tra inquilini delle case popolari di via Rizzoli | sei ricoverati morto un anziano

La città di Milano fa fronte a un grave focolaio di legionella nel quartiere di via Rizzoli, dove si registrano nove casi tra anziani residenti nelle case popolari. Sei persone sono ancora ricoverate e si piange la perdita di un anziano. Questa emergenza evidenzia l'urgenza di interventi tempestivi per tutelare la salute pubblica e prevenire ulteriori tragedie. La sicurezza dei nostri cittadini deve restare una priorità assoluta.

Nove casi accertati, sei persone ancora ricoverate e un decesso. È il bilancio aggiornato di un focolaio di legionella scoppiato nel complesso di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli 77-87 a Milano, dove dal 27 giugno sono stati segnalati casi di infezione in anziani tra i 70 e i 92 anni, in diversi casi con patologie pregresse o altri fattori di rischio. I primi pazienti sono stati ricoverati all’inizio di luglio. Negli ultimi due giorni sono emersi due nuovi casi, ma con inizio dei sintomi risalente al 27 giugno e al 3 luglio. Nel frattempo è morto uno dei nove pazienti. Il quadro clinico e la distribuzione dei casi hanno spinto l’ Ats della Città metropolitana di Milano ad avviare un’indagine ambientale per individuare l’origine del contagio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: casi - milano - nove - legionella

Perché il killer di Milano era in permesso? FdI: con la legge sul femminicidio mai più casi De Maria - La tragica vicenda di Emanuele De Maria, il 35enne detenuto per femminicidio, ha sollevato un acceso dibattito politico e sociale.

Salgono a nove i casi di legionella nello stabile di via Rizzoli a Milano: sette persone sono ricoverate, una è deceduta ? Vai su Facebook

Milano, nove casi di legionella tra inquilini delle case popolari di via Rizzoli: sei ricoverati, morto un…; Salgono a 9 i casi di legionella a Milano, 7 sono ricoverati: qual è la situazione; Legionella in via Rizzoli, altri due casi (ma sarebbero stati contagiati da giorni).

Salgono a 9 i casi di legionella a Milano, 7 sono ricoverati: qual è la situazione - Sono saliti i casi di legionella segnalati a Milano e precisamente nel palazzo di via Rizzoli 73- Secondo fanpage.it

Legionella in via Rizzoli, il focolaio sale a 9 casi. Due nuovi contagiati, sintomi oltre 7 giorni fa - Anche questi residenti si sono infettati prima della sanificazione dell’impianto ... Da msn.com