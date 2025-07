Rivolta nel carcere di Rieti sala ricreativa in fiamme | 6 agenti penitenziari in ospedale

Una grave rivolta scuote il carcere di Rieti, con la sala ricreativa devastata dalle fiamme e un'area avvolta dal fumo. La situazione è sotto controllo ma preoccupante: cinque agenti di polizia penitenziaria sono stati ricoverati per intossicazione, mentre un altro agente si trova in condizioni da valutare. La tensione all’interno delle strutture penitenziarie evidenzia le criticità che ancora persistono nel sistema.

(Adnkronos) – Rivolta all'interno del carcere di Rieti. La sala ricreativa dell'istituto penitenziario è stata data alle fiamme e il fumo si è propagato in tutte le sezioni. A denunciarlo la Fns Cisl Lazio, spiegando che sono cinque gli agenti di polizia penitenziaria trasportati in ospedale per intossicazione da fumo, mentre un altro è stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: rivolta - carcere - rieti - sala

