Marche | più lavoro meno stipendi

In un panorama lavorativo che registra un aumento delle opportunità nelle Marche, gli stipendi continuano a rimanere indietro o addirittura a diminuire. Un dato che, pur sembrando contraddittorio, trova spiegazione nelle caratteristiche della nostra economia locale. Il segretario Cisl Marco Ferracuti svela: "La nostra manifattura è centrata su settori maturi e tradizionali, con un alto tasso di qualifiche basse e molte aziende a conduzione familiare..."

Nelle Marche c'è più lavoro, ma gli stipendi non decollano. Anzi, calano. La fotografia scattata dal rapporto della Cisl potrebbe sembrare in contraddizione, ma non lo è. E il perché lo spiega il segretario Marco Ferracuti. "La nostra manifattura è centrata su settori maturi – dice –. Il 78% dei lavoratori è impiegato in qualifiche basse e a bassa innovazione, oltre l'80% delle aziende è a conduzione familiare, e la terza questione è l'esplosione della precarietà, perché negli ultimi anni abbiamo visto scendere sempre di più le assunzioni a tempo indeterminato, anche quelle a tempo determinato si riducono e crescono le forme più precarie, il lavoro stagionale e quello intermittente.

