Rampelli | solidale con Libero e Giornale

la mia solidarietà e il mio pieno sostegno. La libertà di stampa rappresenta un pilastro fondamentale della nostra democrazia e deve essere sempre difesa contro qualsiasi forma di violenza o intimidazione."

21.28 "La libertà di stampa deve essere sempre difesa e tutelata, indipendentemente dalle parti o dalle posizioni che si assumono." Così Fabio Rampelli,vicepresidente della Camera,esponente di spicco di FDI, condanna le "violenze e intimidazioni contro Il Giornale e Libero". Rampelli si dice preoccupato "per le manifestazioni aggressive e inaccettabili". "Alle testate, ai giornalisti e ai professionisti dell'informazione coinvolti esprimo tutta la mia solidarietà e il mio sostegno",conclude Rampelli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

