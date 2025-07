Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro | un 17enne scava una buca e muore sepolto sotto la sabbia

Una tragedia sconvolgente ha colpito Montalto di Castro, dove un ragazzo di soli 17 anni è rimasto sepolto vivo sotto la sabbia mentre giocava in spiaggia. La sua innocente attività si è trasformata in una tragedia improvvisa e inspiegabile, lasciando una comunità sgomenta e senza parole. Un episodio che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di spensieratezza e quanto possa essere imprevedibile il rischio in luoghi di relax.

Scava una buca in spiaggia e muore sepolto dalla sabbia. È accaduto a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, dove la vittima è un ragazzo di 17 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in spiaggia e stava giocando insieme ai fratellini, mentre il padre riposava sotto l’ombrellone. Insieme ai più piccoli, avrebbe scavato una buca profonda circa un metro e mezzo, ma i fratelli si sarebbero poi allontanati lasciandolo da solo. Il ritrovamento del corpo. Quando il padre si è accorto della scomparsa del ragazzo, sono scattate subito le ricerche. I fratelli hanno indicato il punto dove si erano messi a giocare ed è proprio lì che, dopo aver scavato sotto la sabbia, i bagnanti hanno trovato il corpo ormai senza vita del 17enne. 🔗 Leggi su Open.online

