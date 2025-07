Afghanistan orrore a Helmand | bambina di 6 anni costretta a sposare un uomo di 45

Un orrore che scuote le coscienze: in Afghanistan, una bambina di soli sei anni è stata costretta a sposare un uomo di 45. Questo episodio scioccante, avvenuto nel distretto di Helmand, mette in luce le drammatiche violazioni dei diritti umani e il silenzio assordante che ancora circonda queste storie. È tempo di chiedersi come fermare questa brutalità e proteggere i più vulnerabili.

Un matrimonio forzato e un silenzio assordante. Un episodio sconvolgente ha scosso l' Afghanistan e il mondo intero: una bambina di appena sei anni è stata costretta a sposare un uomo di 45 anni, già con due mogli, nella provincia di Helmand, nel distretto rurale di Marjah. L'accaduto, riportato da Amu.tv e rilanciato da Hasht-e Subh Daily, ha scatenato un'ondata di sdegno, ma anche gravi interrogativi sul ruolo e sulla complicità dei talebani nel perpetuare abusi sui minori. La risposta dei talebani: 'Aspettate che compia nove anni'. Secondo le fonti locali, quando le autorità talebane sono intervenute durante la cerimonia, non hanno fermato il matrimonio.

In questa notizia si parla di: anni - afghanistan - helmand - bambina

