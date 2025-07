Immissioni in ruolo docenti 2025 | procedura al via senza l’ok del MEF

Le immissioni in ruolo dei docenti per il 2025 sono già partite in alcune regioni, nonostante l’attesa del via libera dal MEF sul contingente dei posti. Una scelta coraggiosa e un po’ rischiosa, volta a ottimizzare i tempi, ma che alimenta incertezza tra gli insegnanti in attesa di conoscere il proprio destino lavorativo. Resta da vedere come si evolveranno le decisioni ufficiali, influenzando il futuro della scuola italiana.

Mentre si attende il via libera del Ministero dell’Economia sul contingente dei posti, le immissioni in ruolo per il 2025 sono già partite in alcune regioni. Una mossa anomala, finalizzata ad ottimizzare i tempi, che però genera incertezza tra i docenti in attesa di una cattedra. L’incognita del contingente nazionale L’incontro dell’8 luglio tra il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

