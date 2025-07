Siparietto tra Trump e Rubio sull' orologio a pendolo nel gabinetto Presidenziale – Il video

Nel cuore della Casa Bianca, tra battute e scherzi, si svela un siparietto tra Trump e Rubio che lascia senza fiato. Un momento di leggerezza che dice molto sulla personalità dei protagonisti e sulla loro visione del potere, tra ironia e curiosità . Ma cosa succede quando l’orologio a pendolo nel gabinetto diventa protagonista? Scopriamolo insieme in questo video esclusivo…

(Agenzia Vista) Usa, 10 luglio 2025 Il siparietto tra il Presidente Usa e Marco Rubio durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca: "Abbiamo le bandiere in tutto l'ufficio ed è diventato davvero un posto bellissimo. Marco lo ha sottolineato. Come Presidente, hai il potere. quindi se vado al Dipartimento di Stato, al Dipartimento del Commercio o al Tesoro, se vedo qualcosa che mi piace, lo posso prendere. Marco non lo sapeva, gli ho spiegato la norma e poi ho detto: "Marco, adoro questo orologio. Guardalo. È bellissimo". Lui mi fa: "Quale orologio?" "L'orologio che è nell'altra stanza, è incredibile e lì nessuno riesce a vederlo.