Netanyahu | Senza risultati in due mesi di tregua a Gaza useremo la forza

Incisiva dichiarazione, sottolineando come, nonostante due mesi di tregua a Gaza, i risultati siano nulli. Netanyahu ha annunciato che, senza progressi concreti, si ricorrerĂ alla forza, puntando al rilascio degli ostaggi e alla fine definitiva del conflitto. La sua posizione rimane ferma: la strada per la pace passa attraverso la smilitarizzazione di Gaza e il disarmo di Hamas, condizione indispensabile per una pace duratura.

«Stiamo cercando di ottenere il rilascio della metĂ degli ostaggi vivi e dei corpi dei caduti, in cambio di un cessate il fuoco temporaneo di 60 giorni. All’inizio della tregua entreremo in negoziati per la fine permanente della guerra, secondo le condizioni che abbiamo stabilito: smilitarizzazione della Striscia di Gaza e disarmo di Hamas, che non potrĂ avere nessuna capacitĂ militare o di governo». Lo ha detto Benjamin Netanyahu in un videomessaggio diffuso su X. «Se sarĂ possibile raggiungere queste condizioni con la diplomazia, tanto meglio. Ma se ciò non accadrĂ entro due mesi di cessate il fuoco, lo raggiungeremo con altri mezzi: con l’uso della forza, con la potenza del nostro eroico esercito», ha aggiunto poi il premier israeliano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Netanyahu: «Senza risultati in due mesi di tregua a Gaza useremo la forza»

