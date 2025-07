Dirigenza del Brugge a Milano Su Jashari | No comment | VIDEO

La scena si infiamma nel mondo del calcio: mentre la dirigenza del Club Brugge lascia silenziosamente la sede dell’Inter, il mistero rimane intatto su Jashari, Milan e altri temi caldi. Nessuna dichiarazione né da Devy Rigaux né da Bob Madou, alimentando speculazioni e attese di approfondimenti. Ecco il video che mette in luce questa sorprendente quiete, lasciando gli appassionati con più domande che risposte.

La dirigenza del Club Brugge ha lasciato la sede dell’Inter. Sul Milan, su Jashari e non solo nessuna dichiarazione. La dirigenza del Club Brugge ha lasciato la sede dell’Inter. Sul Milan, su Jashari e non solo nessuna dichiarazione da parte né del direttore sportivo Devy Rigaux né del direttore generale Bob Madou. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dirigenza del Brugge a Milano. Su Jashari: “No comment” | VIDEO

In questa notizia si parla di: dirigenza - brugge - jashari - milano

MP VIDEO – I dirigenti del #ClubBrugge a Milano, la risposta alla domanda su #Jashari è: “No comment” #MilanPress Vai su X

Jashari è quasi rossonero Il centrocampista svizzero non è partito per amichevole e poi ritiro con il Brugge, deciso e determinato a preparare la valigia direzione Milano? L’offerta definitiva dei rossoneri è di 30/35 milioni tra parte fissa e bonus, il Brugg Vai su Facebook

MP VIDEO - I dirigenti del Club Brugge a Milano, la risposta alla domanda su Jashari è: No comment; Bruges, le parole dei dirigenti su Jashari e Stankovic; Milan-Jashari, l'ad del Brugge: Non è arrivata un'offerta giusta, per ora resta.

Da Stankovic a Jashari: Brugge a Milano, blitz in sede Inter | VIDEO CM.IT - Jashari e Stankovic blitz del Brugge a Milano: incontro con l'Inter in sede e possibile faccia a faccia col Milan, le ultime ... Si legge su calciomercato.it

Milan, altra doccia gelata per Jashari: le parole dell’AD del Brugge - L'Ad del Club Bruggem club belga in trattativa con il Milan per Jashari, lasciano presagire una fumata nera nell'operazione: le parole ... Secondo europacalcio.it