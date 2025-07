Leoni Inter sono pronti a sferrare un colpo decisivo: il difensore del Parma, Giovanni Leoni, classe 2005, ha catturato l’attenzione della dirigenza nerazzurra. Con uno sguardo strategico e futuro, i nerazzurri puntano su giovani talenti per rafforzare la rosa senza rivoluzioni. La domanda ora è: riusciranno a portare a Milano il promettente difensore? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa operazione cruciale.

Leoni Inter, i nerazzurri pronti ad andare all-in per il difensore del Parma: il suo sponsor principale è. Le ultime. Il calciomercato Inter ha messo nel mirino Giovanni Leon i, difensore classe 2005 del Parma, come possibile rinforzo per la propria difesa. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la dirigenza nerazzurra non intende sostituire i suoi attuali giocatori, ma puntare su aggiustamenti strategici, cercando giovani talenti che possano integrarsi nel presente e nel futuro della squadra. In particolare, Leoni viene visto come un difensore che potrebbe avere un ruolo fondamentale non solo nel futuro, ma anche già nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com