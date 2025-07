Von der Leyen lancia il Fondo Europeo per l' Ucraina | Sbloccherà 10 miliardi di euro per investimenti – Il video

L’Europa dà il via libera a un nuovo capitolo di solidarietà e collaborazione con l’Ucraina: con il fondo europeo appena lanciato, sono disponibili 10 miliardi di euro per potenziare gli investimenti e sostenere la capacità difensiva dell’Ucraina. Questa iniziativa, che sfrutta i prestiti Safe, rappresenta un passo decisivo nel rafforzare la partnership europea e garantire una difesa più forte e autonoma. Ma cosa significa tutto questo per il nostro futuro comune?

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 “L’Ucraina dispone di sistemi d’arma all’avanguardia e può produrre rapidamente e a basso costo. È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno nell’Unione europea. Ma l’industria della difesa ucraina oggi opera solo al sessanta per cento della sua capacità. Ora, i nostri Stati membri possono usare i prestiti Safe per acquistare direttamente dall’industria della difesa ucraina. Per i nostri Stati membri si tratta di qualità di alto livello, consegne rapide e costi contenuti. Per l’Ucraina, è una fonte cruciale di entrate. Ma anche un’opportunità per rafforzare la propria base industriale della difesa. 🔗 Leggi su Open.online

