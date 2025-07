Gaza almeno 55 morti negli ultimi raid di Israele Netanyahu sulla tregua | Senza risultati in due mesi useremo la forza

La tensione tra Israele e Gaza si aggrava mentre i raid israeliani provocano almeno 55 vittime recenti, nel tentativo di imporre condizioni stringenti. Netanyahu avverte: senza progressi entro due mesi, sarà ricorso alla forza, con richieste chiare come il rilascio degli ostaggi e la smilitarizzazione di Hamas. La speranza di una soluzione pacifica si assottiglia, lasciando il mondo a chiedersi quali siano le prossime mosse in un conflitto sempre più difficile da contenere.

Banjamin Netanyahu è pronto a ricorrere « all’uso della forza » se entro 2 mesi di tregua non verranno soddisfatte le condizioni di Israele: «rilascio degli ostaggi, disarmo di Hamas, smilitarizzazione di Gaza e nessuna capacità militare o di governo» per i miliziani. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, lascia Washington dopo quattro giorni intensi e almeno due faccia a faccia ufficiali con Trump, in un video diffuso dal suo ufficio. «All’inizio di questo cessate il fuoco entreremo immediatamente in negoziati per porre fine alla guerra in modo permanente. Ma per arrivare a questo obiettivo, ci devono essere condizioni minime», ha detto Netanyahu. 🔗 Leggi su Open.online

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Gaza, Netanyahu: "Smilitarizzazione Striscia condizione per tregua permanente" - Proseguono intanto per il quinto giorno consecutivo in Qatar i negoziati indiretti per un cessate il fuoco nella Striscia, ha spiegato all'agenzia Afp un funzionario a conoscenza degli sviluppi, ... msn.com scrive

Tregua tra Israele e Hamas in bilico mentre un raid a Gaza uccide 10 bambini - L'esercito ha dichiarato che nella città ha preso di mira un terrorista di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre. Come scrive laregione.ch