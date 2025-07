grandi firme de la nazione articoli ricordi immagini un itinerario della memoria

Scopri un affascinante viaggio tra le pagine del volume “La Nazione Grandi Firme”, un itinerario della memoria che unisce emozioni, immagini e testimonianze di grandi protagonisti della cultura italiana. Un balcone sulla nostra storia, tra ricordi antichi e recenti, capace di risvegliare i sensi e rinnovare il senso di appartenenza. Un’opera che invita a riscoprire il patrimonio culturale attraverso 36 contributi unici.

Un balcone affacciato sulla nostra storia antica e recente, in un itinerario di memoria, emozioni, testi e immagini. E’ il sentimento che si prova sfogliando il volume “ La Nazione Grandi Firme “: pagine che evocano perduti profumi d’inchiostro, che parlano di ritrovate armonie e giustezze tipografiche per dare forma a un’antologia di 36 contributi di esponenti della letteratura, dell’arte e della cultura italiana che hanno scritto per La Nazione dal 1859 – anno di nascita del nostro giornale, il più antico d’Italia per continuità delle pubblicazioni – fino ai giorni nostri. Il libro, 80 pagine, grande formato, carta patinata, sarà distribuito domani in abbinamento gratuito con La Nazione (consigliata la prenotazione all’edicola di fiducia). 🔗 Leggi su Lanazione.it