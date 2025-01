Cultweb.it - Cosa fu La secessione dell’Aventino e quale fu il suo riferimento storico?

Lafu un evento politico di fondamentale importanza nella storia italiana. Nel giugno 1924, in seguito all’assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti da parte di squadristi fascisti, circa 150 deputati dell’opposizione, tra cui socialisti, liberali e popolari, abbandonarono la Camera dei Deputati in segno di protesta contro il regime fascista di Benito Mussolini.Giacomo Matteotti (fonte: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli)Lafu dunque una reazione al brutale assassinio di Giacomo Matteotti, deputato socialista tra i più fieri antagonisti del regime. La definizione di “Aventino”, come uno dei colli di Roma, era un chiaroalladella plebe romana sull’omonimo colle nel 494 a.C., un episodio di ribellione contro il patriziato romano.