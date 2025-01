Laspunta.it - Cisterna, si lavora al carnevale cisternese

Leggi su Laspunta.it

fervono i preparativi per l’organizzazione degli eventi del. La Giunta ha approvato la delibera con la quale dispone la programmazione nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 4 marzo prossimi nell’ambito del “2025”.In collaborazione con l’associazione “Amici in festa”, che ha presentato la sua proposta, l’amministrazione ha predisposto un calendario di massima dei principali eventi. Tra questi figurano in particolare domenica 16 febbraio e martedì 4 marzo a partire dalle ore 14.30 le tradizionali sfilate dei carri allegorici per le strade e le piazze del territorio comunale. Si tratta di momenti di partecipazione e inclusione sociale che danno vita a occasioni di svago e di aggregazione per tutti i cittadini, con una particolare attenzione per le famiglie, le persone anziane e soprattutto i bambini, veri protagonisti di questa festa.