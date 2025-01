Anteprima24.it - Carta di identità elettronica: partono le prenotazioni ad Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiParte il servizio di prenotazione on line delladial Comune di. A far data dal prossimo 12 febbraio, per il solo mercoledì, sarà possibile recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe esclusivamente previa prenotazione on line. Ci si potrà prenotare attraverso il sito on line del Comune di, www.comune..it, cliccando sulla sezione “Prenotazione Cie”, nel riquadro destinato ai Servizi al cittadino. La procedura verrà completata selezionando lo slot orario e compilando il modulo allegato, con i dati obbligatori richiesti ed assicurandosi di inserire un indirizzo e–mail valido. Una volta effettuata la prenotazione, verrà ricevuta un’email con le informazioni dettagliate e il numero dei ticket con cui si verrà chiamati allo sportello.