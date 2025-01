Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Santiago Gimenez può giocare il derby con l’Inter. Cifre e dettagli

Leggi su Dailymilan.it

Si muove ilin entrata delpuòilcon: in arrivo la fumata bianca. Leè sempre più vicino al. Nella giornata di venerdì 31 gennaio è attesa alla fumata bianca che porterà l’attaccante messicano in forza ai rossoneri. La dirigenza del club di via Aldo Rossi, ha prima definito iper la partenza di Álvaro Morata, dopo soli sei mesi dal suo arrivo ao, e adesso si concentrerà a chiudere la trattativa per il classe 2001 capace di segnare 16 goal in 19 gare stagionali.Come riporta Sky Sport, ilproverà il blitz a Rotterdam nella giornata di venerdì 31 gennaio per chiudere l’acquisto di. L’obiettivo dei rossoneri è, quindi, quello di tornare dall’Olanda con il giocatore. Ricordiamo che il Diavolo ha fatto una seconda proposta formale che è molto vicina ai 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus, convinto di chiudere.