Amor di Campanile | avanti con i lavori | Il restyling pronto entro l’estate

Punto di riferimento delle comunità, ilè storicamente tra i simboli architettonici più identitari e valoriali di un territorio. E quello di Albiano Magra, annesso alla chiesa di San Martino Vescovo, da anni rivendicava per questo ruolo un’adeguata riqualificazione. Iniziati idi restauro a novembre scorso, ieri è stato effettuato un sopralluogo da parte degli enti partner del progetto denominato ’di’. Istanno andando a gonfie vele e dal sopralluogo sembrerebbe che già a fine primavera si vedranno i risultati deldel cstorico per un finanziamento di circa 300mila euro complessivi. ’di’ è un innovativo intervento che lega insieme più attori del pubblico-privato sociale, premiato ed ammesso al bando di Regione Toscana nell’ambito del piano di sviluppo rurale per l’azione denominata ’progetti di rigenerazione di comunità’.