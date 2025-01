Zonawrestling.net - WWE: Triple H sarà introdotto nella WWE Hall Of Fame

Si dice cheH riceverà finalmente la sua tanto attesa introduzioneWWEofnel 2025. Secondo PWInsider, l’annuncio è avvenuto durante un meeting aziendale della WWE, dove Stephanie McMahon, Shawn Michaels e The Undertaker lo hanno sorpreso con la rivelazione. Fonti riferiscono cheH sia rimasto completamente spiazzato dal momento.Nonostante il report, la WWE non ha ancora annunciato ufficialmente la sua introduzione, lasciando i fan in attesa di una conferma. Dato che la cerimonia dellaofsi svolge tradizionalmente durante il WrestleMania weekend, il tempismo sembra sensato, ma la WWE è rimasta in silenzio sulla questione.H, è già membro della WWEofcome parte della D-Generation X, introdotta nel 2019. Insieme a Shawn Michaels, X-Pac, Billy Gunn, Road Dogg e Chyna, l’influenza della fazione sull’Attitude Era è stata riconosciuta come una delle forze più rivoluzionarie della WWE.