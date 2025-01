Linkiesta.it - Trump vuole mandare trentamila migranti nel carcere di Guantanamo

Donaldha firmato un ordine esecutivo che incarica il Pentagono e il Dipartimento per la Sicurezza Interna di preparare un centro di detenzione aBay nell’isola di Cuba in modo da ospitare fino a. Il presidente degli Stati Unitiamplia la struttura già esistente presso la base navale storicamente usata per imprigionare le persone intercettate in mare mentre cercano di arrivare in Florida, nella maggior parte dei casi richiedenti asilo haitiani e cubani.ha detto che questa nuova struttura sarà utilizzata per detenere «i peggiori criminali clandestini che minacciano il popolo americani», ma al momento il finanziamento del progetto non è ancora stato approvato dal Congresso come ha chiarito la Segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem.