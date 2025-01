Gqitalia.it - Sul film di Peaky Blinders non arrivano molte news, ma quelle poche sono sempre succose

Dopo due anni senza la banda di Thomas Shelby, possiamo rispolverare i nostri flat cap e ricaricare gli orologi da taschino, perché le riprese deldiiniziate. Come aveva ammesso e dichiarato il creator Steven Knight, il set era stato individuato e i primi ciak erano previsti a settembre. E naturalmente ci sarà anche Thomas Shelby, ovvero Cillian Murphy - premio Oscar per Oppenheimer -, “nei panni di”. La sua è una vittoria di cui Knight è molto felice: “se lo è stra-meritato”, commenta lo showrunner e sceneggiatore, “è un attore brillante e una persona meravigliosa, una figura leader sul set, un leader intelligente ed educato”.Murphy sarà non solo protagonista ma anche produttore delinsieme a Caryn Mandabach, Guy Heeley e lo stesso Knight. I produttori esecutivi della pellicola - che ha avuto il via libera da Netflix e sarà realizzata in collaborazione con BBC- saranno invece David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren, David Mason e Tom Harper che firmerà anche la regia.