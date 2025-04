Inter terzo ko consecutivo | non succedeva da oltre 10 anni

Inter, terzo ko consecutivo dei nerazzurri con zero reti segnate: un calo che non si vedeva da un decennio per i nerazzurri Secondo i dati di Opta, l’Inter ha registrato un dato negativo che non si vedeva da oltre un decennio: i nerazzurri hanno perso tre partite consecutive senza riuscire a segnare neanche un gol, . Calcionews24.com - Inter, terzo ko consecutivo: non succedeva da oltre 10 anni Leggi su Calcionews24.com kodei nerazzurri con zero reti segnate: un calo che non si vedeva da un decennio per i nerazzurri Secondo i dati di Opta, l’ha registrato un dato negativo che non si vedeva daun decennio: i nerazzurri hanno perso tre partite consecutive senza riuscire a segnare neanche un gol, .

