CastrumFavara sconfitta al Granillo | la Reggina vince 3-1

CastrumFavara perde 3-1 al Granillo di Reggio Calabria: la Reggina segna tre reti nel primo tempo e indirizza pesantemente le sorti dell'incontro sul proprio binario, inutile nella ripresa il gol gialloblù di Traorè che accorcia le distanze. Nonostante il ko, il Favara può ancora sperare nella.

