Leonardo Titone morto a 15 anni L' edificio abbandonato i divieti ignorati i soccorsi chiamati dall' amico che non rischia la vita

Leggo.it - Leonardo Titone morto a 15 anni. L'edificio abbandonato, i divieti ignorati, i soccorsi chiamati dall'amico (che non rischia la vita) Leggi su Leggo.it Un gioco finito tragicamente. La voglia di esplorare nuovi angoli di un vecchio stabilimento vinicolo ormai in disuso, camminando sul tetto traballante di un capannone che, a un certo punto,.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mazara del Vallo. Leonardo Titone, 15 anni, muore precipitando da un ex stabilimento, grave l’amico - Dolore e sgomento sul Lungomare San Vito a Mazara del Vallo. Leonardo Titone, appena quindicenne, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato. Il ragazzo si trovava con alcuni amici all’interno di un ex stabilimento vinicolo abbandonato da anni, un tempo utilizzato come caserma dei Vigili del Fuoco, oggi in parte trasformato in parcheggio comunale. Leonardo Titone e un amico, S.B.K., 14 anni di origini tunisine, si sono avventurati sul tetto dello stabile dismesso, superando recinzioni e divieti. 🔗laprimapagina.it

Leonardo Titone morto a 14 anni per una caduta dal tetto, la mamma: «Voglio tenergli la mano un'ultima volta». La lettera della sorella - Il ragazzo di 14 anni, Leonardo Titone, morto ieri dopo essere caduto dall'altezza di 10 metri in un vecchio stabile a Mazara del Vallo (Trapani), era già stato in quell'edificio e... 🔗leggo.it

Approfondimenti da altre fonti

