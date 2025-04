La Fiorentina batte l' Empoli e resta sul treno che porta all' Europa

Empoli consente alla Fiorentina di fare suo il derby e poter continuare ad ambire a un piazzamento europeo attraverso il campionato. Una vittoria importante quella degli uomini di Raffaele Palladino, costruita nel primo tempo e poi difesa con le unghie e con i denti contro un'avversaria che era assetata di punti vista la pericolante classifica. Troppo poco quanto messo in mostra dagli uomini di D'Aversa per portare a casa un risultato positivo dal Franchi e la classifica di Grassi e compagni rimane ancora rimediabile solo in virtù della sconfitta contemporanea del Venezia. I padroni di casa indirizzano la gara a proprio favore nei 25' iniziali quando prima Adli, servito sul filo del fuorigioco da Gudmundsson, e poi Mandragora, in rovesciata, su cross dello stesso Adli, trovano due reti che sembrano annichilire gli ospiti. Agi.it - La Fiorentina batte l'Empoli e resta sul treno che porta all'Europa Leggi su Agi.it AGI - Il secondo 2-1 consecutivo conquistato ai danni dell'consente alladi fare suo il derby e poter continuare ad ambire a un piazzamento europeo attraverso il campionato. Una vittoria imnte quella degli uomini di Raffaele Palladino, costruita nel primo tempo e poi difesa con le unghie e con i denti contro un'avversaria che era assetata di punti vista la pericolante classifica. Troppo poco quanto messo in mostra dagli uomini di D'Aversa perre a casa un risultato positivo dal Franchi e la classifica di Grassi e compagni rimane ancora rimediabile solo in virtù della sconfitta contemporanea del Venezia. I padroni di casa indirizzano la gara a proprio favore nei 25' iniziali quando prima Adli, servito sul filo del fuorigioco da Gudmundsson, e poi Mandragora, in rovesciata, su cross dello stesso Adli, trovano due reti che sembrano annichilire gli ospiti.

