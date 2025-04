Presentazione del Diario Giglioli a Palazzo Blu

Palazzo Blu (Lungarno Gambacorti 9, Pisa) si terrà la prima Presentazione ufficiale del volume appena pubblicato:Beatrice GiglioliDiario: 31 agosto 1943 – 1° gennaio 1945a cura di Franco Bertolucci, Barbara Cattaneo, Giorgio. Pisatoday.it - Presentazione del Diario Giglioli a Palazzo Blu Leggi su Pisatoday.it Venerdì 2 maggio 2025, alle ore 17:00, presso l’Auditorium diBlu (Lungarno Gambacorti 9, Pisa) si terrà la primaufficiale del volume appena pubblicato:Beatrice: 31 agosto 1943 – 1° gennaio 1945a cura di Franco Bertolucci, Barbara Cattaneo, Giorgio.

Se ne parla anche su altri siti

“Domani vi racconterò il resto”: la presentazione del libro di Gigi Borruso a Palazzo Bonocore - Sarà la prima presentazione in assoluto di “Domani vi racconterò il resto” [Navarra editore], domenica 9 marzo alle 17.30, ad aprire la seconda tranche della rassegna letteraria BonocoreLegge, curata da Lia Vicari e da CoopCulture, a Palazzo Bonocore. Gigi Borruso torna alla narrativa portando... 🔗palermotoday.it

Bracigliano, Palazzo De Simone ospita la presentazione del libro di Vittorio Salemme: “Democristiani a Salerno” - Giovedì 10 aprile 2025, alle ore 18:00, presso il Salone delle Scuderie di Palazzo De Simone a Bracigliano, si terrà la presentazione del libro dal titolo “Democristiani a Salerno”, scritto da Vittorio Salemme ed edito da D’Amato Editore. All’evento parteciperanno: il Consigliere Comunale di Bracigliano Antonio Rescigno, il giornalista, co-direttore della rivista “Critica Sociale Massimiliano Amato, il Senatore della XVI Legislatura Alfonso Andria, il Deputato della XIV legislatura Tino Iannuzzi e l’autore del volume Vittorio Salemme. 🔗zon.it

Progetto "Lotto per tutto", domenica la presentazione degli interventi effettuati a Palazzo Pianetti - JESI – Domenica prossima 2 marzo i Musei Civici di Palazzo Pianetti presenteranno numerosi interventi realizzati all’interno del progetto “Lotto per tutto”, finanziato nell’ambito del PNRR per l’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura non statali. Il... 🔗anconatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

presentazione del diario giglioli a palazzo blu errata corrige; Presentazione del volume: Diario 31 agosto 1943 – 1° gennaio 1945 di Beatrice Giglioli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media