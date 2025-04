Fiorentina-Empoli 2-1 decide il gol capolavoro di Mandragora

Fiorentina nel derby toscano contro l’Empoli, valido per la 34a giornata di Serie A. La squadra allenata da Palladino, priva di due pedine importanti come Kean e Dodò, si impone per 2-1 con le reti nel primo tempo di Adli e Mandragora. Tre punti pesanti per i viola, che agganciano momentaneamente Juventus e Lazio al quinto posto con 59 punti e sono in piena lotta per la Champions League. È notte fonda, invece, per l’Empoli, a cui non basta il gol di Fazzini per evitare di restare penultimo con 25 punti insieme al Venezia in piena zona retrocessione.Altra vittoria di carattere per la @acfFiorentina ?#FiorentinaEmpoli pic.twitter.commabko0qvKh— Lega Serie A (@SerieA) April 27, 2025Fiorentina-Empoli, la cronacaGara senza storia già nel primo tempo, la squadra di Palladino sblocca il risultato con un intelligente inserimento vincente di Adli, dopo una bella azione culminata con il filtrante di Gudmundsson per il francese che non sbaglia davanti a Vasquez. Lapresse.it - Fiorentina-Empoli 2-1, decide il gol capolavoro di Mandragora Leggi su Lapresse.it Tutto facile per lanel derby toscano contro l’, valido per la 34a giornata di Serie A. La squadra allenata da Palladino, priva di due pedine importanti come Kean e Dodò, si impone per 2-1 con le reti nel primo tempo di Adli e. Tre punti pesanti per i viola, che agganciano momentaneamente Juventus e Lazio al quinto posto con 59 punti e sono in piena lotta per la Champions League. È notte fonda, invece, per l’, a cui non basta il gol di Fazzini per evitare di restare penultimo con 25 punti insieme al Venezia in piena zona retrocessione.Altra vittoria di carattere per la @acf?#pic.twitter.commabko0qvKh— Lega Serie A (@SerieA) April 27, 2025, la cronacaGara senza storia già nel primo tempo, la squadra di Palladino sblocca il risultato con un intelligente inserimento vincente di Adli, dopo una bella azione culminata con il filtrante di Gudmundsson per il francese che non sbaglia davanti a Vasquez.

