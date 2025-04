Fiorentina parola a Palladino | Non c' è stanchezza solo energie positive Kean torna lunedì

Palladino a fine partita dopo la vittoria nel Derby dell'Arno contro l'Empoli. “Direi che il salto di qualità con le piccole è arrivato al momento giusto. Siamo felici di quello che stiamo facendo in una settimana che è stata complessa. Sono venuti a mancare giocatori importanti. Abbiamo dato una risposta da grande squadra: dobbiamo continuare così perché dobbiamo rendere questa stagione fantastica”.Fiorentina Empoli, tutte le foto del derbySiete un po' calati nella ripresa. “Abbiamo rischiato zero nel primo tempo mentre nella ripresa l’Empoli ha aumentato la pressione. In questo momento si deve essere molto pratici e badare al sodo. A me non piace abbassarmi ma va considerata anche la bravura degli avversari. Voglio fare i complimenti a tutta la squadra e mando un ringraziamento al Presidente, che domani ripartirà”. Sport.quotidiano.net - Fiorentina, parola a Palladino: “Non c'è stanchezza, solo energie positive. Kean torna lunedì” Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 27 aprile 2025 – Contento mister Raffaelea fine partita dopo la vittoria nel Derby dell'Arno contro l'Empoli. “Direi che il salto di qualità con le piccole è arrivato al momento giusto. Siamo felici di quello che stiamo facendo in una settimana che è stata complessa. Sono venuti a mancare giocatori importanti. Abbiamo dato una risposta da grande squadra: dobbiamo continuare così perché dobbiamo rendere questa stagione fantastica”.Empoli, tutte le foto del derbySiete un po' calati nella ripresa. “Abbiamo rischiato zero nel primo tempo mentre nella ripresa l’Empoli ha aumentato la pressione. In questo momento si deve essere molto pratici e badare al sodo. A me non piace abbassarmi ma va considerata anche la bravura degli avversari. Voglio fare i complimenti a tutta la squadra e mando un ringraziamento al Presidente, che domani ripartirà”.

