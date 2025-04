Giulio Ciccone primo degli umani alla Liegi-Bastogne-Liegi

Ciccone, secondo": così la Gazzetta dello Sport nella sua versione web celebra il secondo posto del campione teatino alla Liegi-Bastogne-Liegi, classicissima del Nord vinta da Tadej Pogacar. Giulio Ciccone, che sta vivendo un momento positivissimo dopo la vittoria nella tappa inaugurale. Chietitoday.it - Giulio Ciccone primo degli "umani" alla Liegi-Bastogne-Liegi Leggi su Chietitoday.it "Eroico, secondo": così la Gazzetta dello Sport nella sua versione web celebra il secondo posto del campione teatino, classicissima del Nord vinta da Tadej Pogacar., che sta vivendo un momento positivissimo dopo la vittoria nella tappa inaugurale.

Pogacar ritorna cannibale, si divora l’UAE Tour da fenomeno puro: ottimo Ciccone, primo tra gli umani - Tadej Pogacar si è preso il 3° successo personale all'UAE Tour con il solito imperioso scatto nella tappa regina a 8km dal traguardo: arrivo in solitaria e show coi tifosi all'arrivo. Una prova di forza ancora una volta assolutamente dominante. Primo tra gli "umani" il nostro bravissimo Ciccone, 2° sul podio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

UAE Tour 2025: primo successo stagionale per Tadej Pogacar, quinto Giulio Ciccone - Era il più atteso e doveva assolutamente mettere la propria firma. Terza tappa dell’UAE Tour, primo successo stagionale di Tadej Pogacar, il numero 89 della carriera. Lo sloveno, campione del mondo, timbra il cartellino nella corsa di casa imponendosi in una volata ristretta in quel di Jebel Jais dove si era già imposto nel 2022. Per lui ovviamente la leadership della classifica generale. Pronti, via è partito l’attacco di giornata formato da cinque uomini: tre italiani della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè (Federico Biagini, Lorenzo Conforti e Manuele Tarozzi), in compagnia del serbo ... 🔗oasport.it

L’Italia rialza la testa alla Liegi-Bastogne-Liegi: Ciccone primo degli umani, ottimi Velasco e Bagioli - Soltanto dodici italiani si sono presentati al via della Liegi-Bastogne-Liegi 2025, quarta Classica Monumento della stagione, l’ultima dell’intensa primavera ciclistica. Un contingente ridotto per la ribattezzata Doyenne, ma i nostri portacolori sono stati formidabili protagonisti sulle cotes e tre azzurri sono riusciti a piazzarsi in top-10. Il ciclismo tricolore ha rialzato davvero la testa? I segnali che arrivano dal Belgio sono indubbiamente positivi e fanno ben sperare per l’immediato futuro. 🔗oasport.it

