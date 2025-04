Prato l' ultima al Lungobisenzio è da dimenticare | il Progresso vince 2-0

Prato, 27 aprile 2025 - Quinto tonfo interno consecutivo per il Prato, che nel penultimo turno del girone D di Serie D viene battuto al Lungobisenzio dal Progresso. I rossoblù si impongono 2-0 grazie ai sigilli di Maltoni e Pinelli (su rigore) e festeggiano la salvezza con una giornata d'anticipo. La cronacaPassa appena un minuto dal fischio d'inizio e Girgi spreca una grande occasione, quando non riesce ad impattare il traversone di Innocenti. Dopo questo immediato sussulto, la gara scivola via senza grandi emozioni, con i due portieri sostanzialmente inoperosi. Al 34' però Cheli rischia di combinare la frittata: l'estremo difensore dei bolognesi si lascia sfuggire il cross alto di Girgi, la palla diventa allora buona per Pereira, che a porta vuota si fa clamorosamente murare da Cestaro. Sport.quotidiano.net - Prato, l'ultima al Lungobisenzio è da dimenticare: il Progresso vince 2-0 Leggi su Sport.quotidiano.net , 27 aprile 2025 - Quinto tonfo interno consecutivo per il, che nel penultimo turno del girone D di Serie D viene battuto aldal. I rossoblù si impongono 2-0 grazie ai sigilli di Maltoni e Pinelli (su rigore) e festeggiano la salvezza con una giornata d'anticipo. La cronacaPassa appena un minuto dal fischio d'inizio e Girgi spreca una grande occasione, quando non riesce ad impattare il traversone di Innocenti. Dopo questo immediato sussulto, la gara scivola via senza grandi emozioni, con i due portieri sostanzialmente inoperosi. Al 34' però Cheli rischia di combinare la frittata: l'estremo difensore dei bolognesi si lascia sfuggire il cross alto di Girgi, la palla diventa allora buona per Pereira, che a porta vuota si fa clamorosamente murare da Cestaro.

Prato: Ultima Sfida Stagionale al Lungobisenzio Contro il Progresso - Comincia oggi la preparazione del Prato in vista dell’ultimo appuntamento stagionale al Lungobisenzio, dove la formazione allenata da Marco Mariotti ospiterà domenica (calcio d’avvio alle 15) il Progresso, cercando di ritrovare quella vittoria interna che manca dall’1-0 inflitto al Piacenza (risalente addirittura al 9 febbraio). Con la salvezza ormai acquisita grazie al successo in trasferta contro il Corticella, l’obiettivo di Remedi e compagni sarà appunto quello di salutare il pubblico amico con un risultato positivo (anche se mancheranno nuovamente gli ultras, che già nelle ultime due ... 🔗sport.quotidiano.net

Prato, un altro tonfo: il San Marino passa 2-0 al Lungobisenzio - Prato, 23 febbraio 2025 – Brutto passo falso per il Prato, che in occasione della 25° giornata del girone D di serie D si arrende al Lungobisenzio di fronte al San Marino. Gli ospiti si impongono 2-0 grazie alla doppietta di Passewe. Dopo questa sconfitta, la seconda consecutiva, Remedi e compagni vedono calare il vantaggio sulla zona playout, adesso distante quattro lunghezze. La cronaca I primi due tentativi sono di marca laniera: né Giusti, né Limberti inquadrano il bersaglio grosso. 🔗sport.quotidiano.net

