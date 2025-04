Liegi-Bastogne-Liegi 2025 | Pogacar domina e trionfa terzo successo nella classica

Pogacar vince da dominatore anche l'edizione numero 111 della Liegi-Bastogne-Liegi, ultima classica Monumento della campagna del Nord. Per lo sloveno è la terza vittoria nella classica belga, la seconda consecutiva, dopo i trionfi del 2021 e del 2024. Sul percorso di 252 km con partenza e arrivo nella città belga, il fuoriclasse del Team Emirates ha prima controllato la corsa per poi fare il vuoto con un attacco micidiale sulla Côte de la Redoute a una trentina di km dal traguardo. Pogacar è arrivato così da solo al traguardo con un vantaggio di circa 1'02" su uno straordinario Giulio Ciccone della Lidl-Trek, che ha battuto in uno sprint ristretto l'irlandese Ben Healy della EF.?? @TamauPogi ??#LBL pic.twitter.comx8kIEZyxj8— Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025Pogacar: "Felice di finire così la prima parte della stagione""Sono felice di finire così la prima parte della stagione, è stato tutto perfetto e sono davvero contento.

