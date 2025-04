Elezioni Ortona il candidato sindaco Napolione presenta la sua lista | Ho una squadra fenomenale

Napolione, candidato sindaco per Ortona in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, ha presentato questa mattina, 27 aprile,l a lista che lo supporta alle Elezioni amministrative del 25-26 maggio prossimi.«Da uomo di sport che anni fa ha vestito la maglia dell'Impavida Pallavolo Ortona.

