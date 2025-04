Nesta a Sky | La nostra classifica è pietosa ma non dobbiamo perdere la dignità Ecco il nostro obiettivo allo Stadium

Nesta ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul matchAlessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PARTITA – «La classifica è pietosa, nel senso che siamo in fondo alla classifica, però non dobbiamo mai perdere la dignità, la voglia di giocare e la voglia di venire in uno stadio così bello e fare una buona figura. Possiamo retrocedere, salvarci, ma sempre in un certo modo. Noi cerchiamo di finire alla grande per spingere i ragazzi, perché se molliamo è veramente dura».MONZA – «Monza è un posto speciale, altre squadre nella nostra condizione sarebbero state contestate con una ferocia importante. I nostri tifosi ci sono stati sempre vicini, ci hanno anche fischiato giustamente, però sempre con grande civiltà.

