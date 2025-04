Tudor | Non conta solo chi è l’avversario ma in che momento di salute è

Tudor ha intenzione di ritrovare la via dei tre punti. l’avversario in questione è il Monza di Alessandro Nesta. A Dazn il croato ha parlato dei biancorossi e dell’ultimo incontro di campionato: «Sono tutte partite difficili, sono tutte uguali le partite. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e fare una buona prestazione».Cosa è mancato con il Parma? «Ho rivisto tre volte la partita, abbiamo concesso di meno e abbiamo perso. Non siamo stati pericolosi davanti, abbiamo dominato. Adesso però pensiamo alla partita di oggi, ora sono tutte della stessa difficoltà. Dobbiamo andare forte, la strada è quella giusta».I gol subiti? «conta la struttura, la cattiveria agonistica e ogni squadra ha punti forti e meno forti. Ci manca qualcosa con Bremer, Gatti e Cabal cambia la musica. Ilnapolista.it - Tudor: «Non conta solo chi è l’avversario, ma in che momento di salute è» Leggi su Ilnapolista.it Dopo la sconfitta di Parma, Igorha intenzione di ritrovare la via dei tre punti.in questione è il Monza di Alessandro Nesta. A Dazn il croato ha parlato dei biancorossi e dell’ultimo incontro di campionato: «Sono tutte partite difficili, sono tutte uguali le partite. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e fare una buona prestazione».Cosa è mancato con il Parma? «Ho rivisto tre volte la partita, abbiamo concesso di meno e abbiamo perso. Non siamo stati pericolosi davanti, abbiamo dominato. Adesso però pensiamo alla partita di oggi, ora sono tutte della stessa difficoltà. Dobbiamo andare forte, la strada è quella giusta».I gol subiti? «la struttura, la cattiveria agonistica e ogni squadra ha punti forti e meno forti. Ci manca qualcosa con Bremer, Gatti e Cabal cambia la musica.

