La Fiorentina piega l’Empoli nel derby per 2-1

l’Empoli consente alla Fiorentina di fare suo il derby e poter continuare ad ambire ad un piazzamento europeo attraverso il campionato. Una vittoria importante quella degli uomini di Palladino, costruita nel primo tempo e poi difesa con le unghie e con i denti contro un’avversaria che era assetata di punti vista la pericolante classifica.Troppo poco quanto messo in mostra dagli uomini di D’Aversa per portare a casa un risultato positivo dal Franchi e la classifica di Grassi e compagni rimane ancora rimediabile solo in virtu’ del ko contemporaneo del Venezia. I padroni di casa indirizzano la gara a proprio favore nei 25? iniziali quando prima Adli, servito sul filo del fuorigioco da Gudmundsson, e poi Mandragora, in rovesciata, su cross dello stesso Adli, trovano due reti che sembrano annichilire gli ospiti. Unlimitednews.it - La Fiorentina piega l’Empoli nel derby per 2-1 Leggi su Unlimitednews.it FIRENZE (ITALPRESS) – Il secondo 2-1 consecutivo conquistato ai danni delconsente alladi fare suo ile poter continuare ad ambire ad un piazzamento europeo attraverso il campionato. Una vittoria importante quella degli uomini di Palladino, costruita nel primo tempo e poi difesa con le unghie e con i denti contro un’avversaria che era assetata di punti vista la pericolante classifica.Troppo poco quanto messo in mostra dagli uomini di D’Aversa per portare a casa un risultato positivo dal Franchi e la classifica di Grassi e compagni rimane ancora rimediabile solo in virtu’ del ko contemporaneo del Venezia. I padroni di casa indirizzano la gara a proprio favore nei 25? iniziali quando prima Adli, servito sul filo del fuorigioco da Gudmundsson, e poi Mandragora, in rovesciata, su cross dello stesso Adli, trovano due reti che sembrano annichilire gli ospiti.

Ne parlano su altre fonti

La Fiorentina piega l'Empoli nel derby per 2-1 - Adli e Mandragora lanciano i viola, di Fazzini la rete degli azzurri. FIRENZE - Il secondo 2-1 consecutivo conquistato ai danni dell'Empoli consente alla Fiorentina di fare suo il derby e poter continuare ad ambire ad un piazzamento europeo attraverso il campionato. Una vittoria importante quella de 🔗ilgiornaleditalia.it

Empoli sfida la Fiorentina nel derby dell'Arno: obiettivo salvezza in Serie A - di Simone Cioni Da Bologna a Firenze. Centoventi chilometri più a sud rispetto alla trasferta di giovedì scorso in Emilia per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, domani l’Empoli è atteso al Franchi per il derby dell’Arno contro la Fiorentina. Da una partita, quella contro il Bologna, giocata con onore nonostante una qualificazione ampiamente compromessa, ad una in cui la squadra di D’Aversa dovrà cercare di tirar fuori qualche punto. 🔗sport.quotidiano.net

Fiorentina-Empoli Streaming Gratis: dove vedere il derby toscano in Diretta Live - Non solo Inter-Roma alle ore 15:00 di questa 34ª giornata di Serie A. Allo stesso orario, infatti, ci sarà anche il calcio d’inizio di Fiorentina-Empoli al Franchi, due squadre a caccia di tre punti per obiettivi opposti. L’andamento di Fiorentina e Empoli In questo finale di stagione la Fiorentina spera di portare avanti sia il campionato che la Conference League, dove ancora una volta si giocherà la semifinale. 🔗sololaroma.it

Approfondimenti da altre fonti

La Fiorentina piega l'Empoli nel derby per 2-1; Inter sconfitta dalla Roma, a Napoli comincia la festa scudetto; Pulisic e Gimenez espugnano il Penzo, Venezia-Milan 0-2; Altro ko per l’Inter, la Roma vince 1-0 con Soulè. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La Fiorentina piega l'Empoli nel derby per 2-1 - FIRENZE (ITALPRESS) – Il secondo 2-1 consecutivo conquistato ai danni dell’Empoli consente alla Fiorentina di fare suo il derby e poter ... 🔗iltempo.it

La Fiorentina conquista il derby dell’Arno: Empoli piegato 2-1 al Franchi - Non era un derby qualunque, quello disputato al Franchi , ma uno scontro che poteva ribaltare ambizioni e paure di due squadre agli antipodi della classifica. La Fiorentina, che sogna l’Europa, e l’Em ... 🔗informazione.it

La Roma sbanca San Siro. La Fiorentina si prende il derby contro l'Empoli - Un gol di Soulè fa festeggiare ancora i giallorossi. Adli e Mandragora regalano tre punti alla Viola. Il Milan ne fa due al Venezia. Il Como supera il Genoa ed è aritmeticamente salvo ... 🔗corrieredellosport.it