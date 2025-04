È finitra tra Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli beccato lui a cena con l’ex Basciano

Basciano, Sophie Codegoni è stata avvistata diverse volte con il calciatore azzurro Nicolò Fagioli. Una frequentazione però, mai ufficializzata né dalla ex gieffina né dal centrocampista eppure, data per certa dagli esperti di gossip.I primi rumors circa la frequentazione tra il calciatore e Sophie Codegoni erano circolati a marzo, poco dopo la fine della lunga battaglia legale dell'ex tronista e il padre di sua figlia Celine Blue. Nessuna ufficializzazione se non una serie di segnalazioni e avvistamenti che si erano susseguiti nelle precedenti settimane fino all'indiscrezione circolata nelle scorse ore. E proprio da una esperta di gossip arriva ora la notizia che i due avrebbero deciso di non continuare a vedersi, con in più un particolare che fa discutere.

