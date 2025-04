Castrovilli a DAZN | Oggi dobbiamo ripetere quel tipo di prestazione La Juve vorrà vincere ma noi abbiamo il dovere di fare questo…

Castrovilli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni del calciatore sul matchGaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «dobbiamo fare una partite simile a quella fornita contro il Napoli. dobbiamo essere compatti e sfruttare le occasioni che avremo. La Juve vorrà vincere. Noi dobbiamo armarci con il coltello fra i denti, difenderci e cercare di fare gol».IL NOI DAVANTI ALL’IO – «Io metto sempre davanti la squadra. Penso che in queste ultime partita dobbiamo fare bene per il Monza e per i tifosi». .com Juventusnews24.com - Castrovilli a DAZN: «Oggi dobbiamo ripetere quel tipo di prestazione. La Juve vorrà vincere, ma noi abbiamo il dovere di fare questo…» Leggi su Juventusnews24.com ha parlato così ai microfoni didopoMonza: tutte le dichiarazioni del calciatore sul matchGaetanoha parlato ai microfoni dinel post-partita diMonza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «una partite simile ala fornita contro il Napoli.essere compatti e sfruttare le occasioni che avremo. La. Noiarmarci con il coltello fra i denti, difenderci e cercare digol».IL NOI DAVANTI ALL’IO – «Io metto sempre davanti la squadra. Penso che in queste ultime partitabene per il Monza e per i tifosi». .com

Cosa riportano altre fonti

Cambiaso a DAZN: «Tre punti meritati, oggi abbiamo fatto il nostro dovere. Dobbiamo prenderci la responsabilità, siamo nel club più titolato d’Italia. Ecco come sto fisicamente» - di Redazione JuventusNews24Andrea Cambiaso ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Empoli: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeri Andrea Cambiaso ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Verona: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Oggi siamo soddisfatti, un buon primo tempo e un ottimo secondo tempo. Tre punti meritati». DOPO ELIMINAZIONE DALLA COPPA ITALIA – «I primi responsabili siamo noi che andiamo in campo, ci siamo presi la nostra responsabilità. 🔗juventusnews24.com

Conte a DAZN: “10 finali, dobbiamo concretizzare!” - Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha analizzato la vittoria dei suoi uomini contro la Fiorentina, con un 2-1 che porta il Napoli sempre più vicino agli obiettivi stagionali. In un’intervista esclusiva a DAZN, Conte ha parlato delle prestazioni della sua squadra, delle difficoltà da superare nelle ultime dieci partite di campionato e del percorso da affrontare per raggiungere il successo. Un Napoli che deve essere più cattivo sotto porta Nel corso dell’intervista, Conte ha sottolineato la prestazione positiva dei suoi uomini, pur evidenziando alcune aree in cui si può migliorare. 🔗terzotemponapoli.com

Marotta a Dazn: «Oggi con l’Atalanta sarà un esame da superare per noi, loro meritano la posizione in cui sono» - di RedazioneIl presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match contro l’Atalanta Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Atalanta Inter, il presidente e amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha presentato così la supersfida che chiuderà il 29° turno di Serie A. INTER IN CORSA SULLE 3 COMPETIZIONI, SI PARLA TROPPO POCO DELL’IMPRESA CHE STIAMO FACENDO? – «Sì, soprattutto direi che nel momento in cui non c’è il risultato positivo, la pressione e le critiche sono molto esasperate, ... 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

HALF TIME - Monza, Castrovilli a DAZN: Dobbiamo provare a vincere la partita; Monza, Castrovilli all'intervallo: Vogliamo provare a vincere, ecco come affronteremo la ripresa; McTominay: «Dobbiamo continuare oggi il lavoro fatto nell’ultima partita»; Monza, Castrovilli al 45': “Dobbiamo alzare il ritmo, proveremo a vincerla”. 🔗Ne parlano su altre fonti

CASTROVILLI a Sky: "Dobbiamo essere uniti e sfruttare le ripartenze" - Gaetano Castrovilli, centrocampista del Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Juventus. Le sue parole: Ci aspettiamo un Monza un po' più ... 🔗tuttojuve.com

CASTROVILLI a Dazn: "Dobbiamo fare una partita simile al Napoli. La Juventus la scorsa l'ha persa, adesso..." - Anche Gaetano Castrovilli, ex Lazio e Fiorentina ed ora al Monza, si è espresso a DAZN poco prima di Juventus-Monza. Le sue dichiarazioni poco prima del calcio d'inizio: "Dobbiamo ... 🔗tuttojuve.com

Castrovilli: "Ho visto un gruppo depresso, bisogna cambiare testa" - Intercettato ai microfoni Dazn ... Castrovilli ha poi aggiunto: "Dobbiamo trovare quella motivazione che ci spinge a riempire l’area ed essere concreti e pericolosi. Adesso sto bene, sappiamo ... 🔗msn.com