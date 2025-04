Conferenza stampa Inzaghi post Inter Roma | Rigore su Bisseck? Sarebbe troppo facile parlarne Bello l’applauso finale dei tifosi su Thuram…

Conferenza stampa Inzaghi post Inter Roma: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la sconfitta rimediata in campionato

La Conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Inter Roma, match del 34° turno di Serie A vinto dai giallorossi per 0 ad 1.

L'ANALISI SULLA SCONFITTA – «Chiaramente nel primo tempo non abbiamo fatto una partita insieme, come siamo abituati noi, non eravamo insieme nelle pressioni, eravamo lunghi e abbiamo pagato. Il gol della Roma è stato un contrasto fortuito, la palla è tornata al giocatore, l'episodio ha influito senza nulla togliere alla Roma che ha fatto un'ottima partita. Nel secondo tempo abbiamo messo tutto quello che avevamo per cercare di raggiungere il pari, non ci siamo riusciti, ma i ragazzi hanno messo sul campo tutto quello che in questo momento avevano e anche i nostri tifosi l'hanno visto e apprezzato, è stato molto Bello l'applauso finale.

