Disastro Funivia Monte Faito la sorella di Derek Winn | “Mio fratello persona adorabile”

sorella della vittima inglese del Disastro del Monte Faito in Italia per il riconoscimento delle salme del fratello e della cognata.

Funivia Monte Faito, quattro vittime: si indaga per disastro e omicidio colposo - E’ stato aperto, dalla Procura di Torre Annunziata, un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di disastro colposo e omicidio plurimo colposo in relazione alla tragedia della funivia del Monte Faito, che ha provocato quattro morti. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di disastro colposo e omicidio […] 🔗2anews.it

Disastro della funivia del Monte Faito, in 4 indagati per l'incidente: chi sono tra dirigenti e dipendenti Eav - Funivia Monte Faito, indagati 4 membri dell'Eav dopo il disastro. La Procura avvia gli accertamenti: 4 le vittime, attesa per giovedì l'autopsia 🔗notizie.virgilio.it

Monte Faito, da Salvini a De Luca: le reazioni al disastro della funivia - Dai ministri Salvini, Giuli e Santanché al presidente della Regione Campania De Luca, fino ai sindacati. Immediate le reazioni a quanto accaduto al Monte Faito, dove a causa di un guasto è precipitata nel vuoto una cabina della funivia. Quattro i morti e un ferito grave. Salvati, invece, gli altri 12 rimasti sospesi su un altro abitacolo. De Luca: «Morte due coppie di turisti» Tra i primi a parlare c’è stato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. 🔗lettera43.it

Disastro Funivia Monte Faito, la sorella di Derek Winn: “Mio fratello persona adorabile” - La sorella della vittima inglese del disastro del Monte Faito in Italia per il riconoscimento delle salme del fratello e della cognata ... 🔗fanpage.it

L’inchiesta sulla caduta della funivia del Monte Faito: il cavo spezzato, la manutenzione e il maltempo - Tragedia sulla funivia del Monte Faito: 4 morti, un ferito grave. Rottura del cavo traente, indagini in corso su manutenzione e sicurezza dell’impianto. 🔗fanpage.it

Funivia Monte Faito, l'unico sopravvissuto Thabet Suliman «è sveglio e collaborante»: come sta. Nell'incidente è morta sua sorella - Thabet Suliman, 23 anni, unico sopravvissuto della tragedia del Monte Faito, «è sveglio e collaborante». Il giovane è ancora ricoverato nel reparto di ... 🔗msn.com