Tudor a Sky | Attenti al Monza oggi bisogna fare una partita seria Kolo Muani vuole fare bene qui vi dico cosa penso

Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni del calciatore sul matchIgor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.CLASSIFICA – «Nessuno fa calcoli, mancano 5 giornate. Ci sono quelli che partono, poi ci sono cinque cambi, oggi bisogna fare una partita seria. L'abbiamo preparata nel miglior modo possibile, in poco tempo, ma ho visto i ragazzi motivati, vogliosi, ieri abbiamo fatto una bella rifinitura. Dobbiamo partire subito forte».Monza – «Abbiamo visto che sono tutte difficili. C'è un grande peso, non dipende da contro chi giochi, bisogna vedere in che momento è l'altra squadra. Abbiamo visto l'Inter che ha fatto due gare, ha perso a Bologna e con la Roma, magari ti tocca in un momento sbagliato una squadra che sta bene e si fa fatica.

