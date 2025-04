Giulia Salemi E Pierpaolo Pretelli | Ecco Dove Vivono!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Milano: eleganza, dettagli raffinati e il calore della loro nuova vita da genitori con il piccolo Kian.Giulia Salemi, volto amatissimo della televisione e icona social seguita da milioni di follower, sta vivendo uno dei momenti più intensi e belli della sua vita. Da poco diventata mamma del piccolo Kian, nato dall’amore con Pierpaolo Pretelli, l’influencer italo-iraniana ha deciso di condividere con i fan una parte importante della sua quotidianità: la nuova casa milanese in cui la famiglia ha scelto di mettere radici. Un nido elegante, accogliente e dal gusto impeccabile, che racconta molto della personalità della coppia.Non si tratta solo di un trasloco, ma del simbolo tangibile di una nuova fase: quella della famiglia che cresce, dei ritmi che cambiano, delle priorità che si trasformano. Uominiedonnenews.it - Giulia Salemi E Pierpaolo Pretelli: Ecco Dove Vivono! Leggi su Uominiedonnenews.it Scopri la nuova casa dia Milano: eleganza, dettagli raffinati e il calore della loro nuova vita da genitori con il piccolo Kian., volto amatissimo della televisione e icona social seguita da milioni di follower, sta vivendo uno dei momenti più intensi e belli della sua vita. Da poco diventata mamma del piccolo Kian, nato dall’amore con, l’influencer italo-iraniana ha deciso di condividere con i fan una parte importante della sua quotidianità: la nuova casa milanese in cui la famiglia ha scelto di mettere radici. Un nido elegante, accogliente e dal gusto impeccabile, che racconta molto della personalità della coppia.Non si tratta solo di un trasloco, ma del simbolo tangibile di una nuova fase: quella della famiglia che cresce, dei ritmi che cambiano, delle priorità che si trasformano.

