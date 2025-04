MotoGp Bagnaia terzo senza spunto | Non sono riuscito a sorpassare E’ un problema

Bagnaia non sorpassa più, almeno a Jerez de la Frontera. terzo al sabato, terzo alla domenica: è arrivato nella stessa casella della griglia di partenza. Anzi, è stato sorpassato da Alex Marquez che ha poi vinto il gran premio, mentre Pecco ha portato a termine una lunga gara in coda a Fabio Quartararo senza trovare lo spunto per tentare un sorpasso. Inizia a essere un problema il calo di rendimento di Bagnaia appena si avvicina a una moto davanti. Nemmeno in gara lunga, dove la sua proverbiale gestione delle gomme ha sempre fatto la differenza, l’ex iridato è riuscito a tentare un approccio verso il secondo posto. Una gara a trenino con el diablo secondo, Bagnaia terzo e Vinales quarto. Si sono ritrovati così dopo la fuga di Alex e così sono arrivati. Sport.quotidiano.net - MotoGp, Bagnaia terzo senza spunto: “Non sono riuscito a sorpassare. E’ un problema” Leggi su Sport.quotidiano.net Jerez de la Frontera, 27 aprile 2025 – Ormai non solo la Sprint Race. Pecconon sorpassa più, almeno a Jerez de la Frontera.al sabato,alla domenica: è arrivato nella stessa casella della griglia di partenza. Anzi, è stato sorpassato da Alex Marquez che ha poi vinto il gran premio, mentre Pecco ha portato a termine una lunga gara in coda a Fabio Quartararotrovare loper tentare un sorpasso. Inizia a essere unil calo di rendimento diappena si avvicina a una moto davanti. Nemmeno in gara lunga, dove la sua proverbiale gestione delle gomme ha sempre fatto la differenza, l’ex iridato èa tentare un approccio verso il secondo posto. Una gara a trenino con el diablo secondo,e Vinales quarto. Siritrovati così dopo la fuga di Alex e cosìarrivati.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

MotoGP, Marc Marquez cade a Jerez e il fratello Alex domina. Bagnaia terzo senza acuti - Quasi sei anni dopo l’ultima volta (Brno 2019 in Moto2), Alex Marquez interrompe il lungo digiuno e vince il Gran Premio di Spagna 2025, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta del primo successo in top class (il 13° complessivo nel Motomondiale) per il catalano del team Gresini, che fino ad oggi aveva collezionato ben otto podi senza mai riuscire a salire sul gradino più alto. 🔗oasport.it

MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto - Marc Marquez trionfa nella Sprint Race in Argentina, confermando il suo dominio nella MotoGP 2025. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, si aggiudica la gara breve sul circuito di Termas de Rio Hondo battendo il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini. Il terzo posto va a Pecco Bagnaia, pilota dell’altra Ducati ufficiale. Johann […] L'articolo MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Gp d’Argentina di MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint. Bagnaia è terzo - Marc Marquez vince anche la Sprint in Argentina e continua il monologo nella MotoGp 2025. Lo spagnolo della Ducati oggi 15 marzo si impone nella gara breve sul tracciato di Termas de Rio Hondo precedendo il fratello Alex, secondo in sella alla Ducati Gresini. Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, è terzo. Quarto posto per la Honda del francese Johann Zarco, che precede 3 piloti italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. 🔗ilfaroonline.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

MotoGp, Bagnaia terzo senza spunto: “Non sono riuscito a sorpassare. E’ un problema”; La Moto Gp è il regno dei Marquez, a Jerez Marc cade ma vince Alex. Bagnaia terzo; MotoGP Jerez 2025: prima vittoria di Alex Marquez. Marc cade, Bagnaia è terzo. La classifica del mondiale; MotoGp, Marc Marquez scatenato: sua la gara sprint in Argentina, Bagnaia terzo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

MotoGp, Bagnaia terzo senza spunto: “Non sono riuscito a sorpassare. E’ un problema” - Il ducatista anche in gara lunga parte terzo e arriva terzo. Niente sorpassi, solo un eterno inseguimento a Quartararo senza successo: i test di lunedì saranno campali ... 🔗sport.quotidiano.net

MotoGP, Marc Marquez cade a Jerez e il fratello Alex domina. Bagnaia terzo senza acuti - Quasi sei anni dopo l'ultima volta (Brno 2019 in Moto2), Alex Marquez interrompe il lungo digiuno e vince il Gran Premio di Spagna 2025, quinto ... 🔗oasport.it

MotoGP Spagna: Alex Marquez vince e scalza Marc dalla vetta, Bagnaia dietro Quartararo - Alex Marquez ha vinto il GP di Spagna e conquistato il suo primo successo in carriera in MotoGP, un trionfo che gli consente anche di tornare in vetta al Mondiale 2025 scalzando il fratello Marc, fini ... 🔗msn.com