Gli striscioni di Ascoli diventano un caso politico Schlein | Intimidazioni fasciste Magi | È il clima voluto dal governo Meloni

caso politico nazionale la vicenda dell’identificazione di una fornaia di Ascoli Piceno, «rea» di aver appeso uno striscione antifascista il 25 aprile. La titolare del panificio «L’assalto ai forni» Lorenza Roiati, come ormai noto, venerdì mattina ha srotolato sulla porta del negozio un lenzuolo striscione con la scritta «Buono come il pane, bello come l’antifascismo». Un gesto simbolico e pacifico, a fronte del quale la donna è stata però identificata da alcuni agenti di polizia. La polemica politica, esplosa a livello locale, ora diventa nazionale. O per lo meno è questa la dimensione che danno ora alla vicenda alcuni leader di centrosinistra. A partire da Elly Schlein. «A Lorenza Roiati, la panettiera di Ascoli Piceno che il 25 aprile ha appeso al suo forno il lenzuolo antifascista, tutta la mia personale solidarietà e quella del Partito Democratico», scrive sui social la segretaria del Pd, secondo cui «quegli striscioni intimidatori e fascisti non sono solo un insulto a lei, ma a tutte e tutti coloro che si riconoscono nei principi antifascisti della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza». Leggi su Open.online Sta assumendo le dimensioni di unnazionale la vicenda dell’identificazione di una fornaia diPiceno, «rea» di aver appeso uno striscione antifascista il 25 aprile. La titolare del panificio «L’assalto ai forni» Lorenza Roiati, come ormai noto, venerdì mattina ha srotolato sulla porta del negozio un lenzuolo striscione con la scritta «Buono come il pane, bello come l’antifascismo». Un gesto simbolico e pacifico, a fronte del quale la donna è stata però identificata da alcuni agenti di polizia. La polemica politica, esplosa a livello locale, ora diventa nazionale. O per lo meno è questa la dimensione che danno ora alla vicenda alcuni leader di centrosinistra. A partire da Elly. «A Lorenza Roiati, la panettiera diPiceno che il 25 aprile ha appeso al suo forno il lenzuolo antifascista, tutta la mia personale solidarietà e quella del Partito Democratico», scrive sui social la segretaria del Pd, secondo cui «quegliintimidatori e fascisti non sono solo un insulto a lei, ma a tutte e tutti coloro che si riconoscono nei principi antifascisti della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza».

Striscioni di minaccia contro la titolare del panificio ad Ascoli. Ricci: "Intimidazione fascista" - Ascoli, 27 aprile 2025 – Ad Ascoli Piceno si infiamma la polemica attorno al caso di Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", controllata due volte dalla polizia locale dopo aver esposto un lenzuolo con la scritta: "25 Aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo" e ora vittima di striscioni che minacciano lei e la sua attività. Nella serata di sabato 26 aprile, a poca distanza dalla Questura, è comparso un primo striscione con la scritta "Ai forni", in cui era stata cancellata la parola "L'assalto", alludendo in modo ambiguo al nome del panificio.

