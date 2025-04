Castrovilli a Sky | Dobbiamo essere uniti e sfruttare le ripartenze Ecco cosa servirà per fare risultato allo Stadium

Gaetano Castrovilli, il centrocampista del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A in programma all'Allianz Stadium.

Castrovilli – «La prima cosa oggi è che Dobbiamo essere uniti, poi sfruttare le ripartenze. Loro si spingeranno in avanti per cercare di vincere la partita, noi dovremo essere concreti lì davanti».

