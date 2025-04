Locatelli a Sky | Questa è una di quelle partite da vincere e basta Vi svelo come abbiamo reagito dopo Parma

Locatelli a Sky: «Questa è una partita da vincere e basta». Le dichiarazioni del capitano della Juventus prima del MonzaAnche Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.Locatelli – «Questa è una di quelle partite che bisogna portare a casa, sì o sì, in ogni modo possibile. Dobbiamo fare una partita seria e vincere. abbiamo analizzato tutto in settimana dopo la sconfitta contro il Parma. Ci sono tante cose da migliorare, ma oggi c’è un’occasione che dobbiamo sfruttare. Le scelte di Tudor? Inutile fare calcoli, dobbiamo pensare solo a giocare e a vincere Questa partita». .com Juventusnews24.com - Locatelli a Sky: «Questa è una di quelle partite da vincere e basta. Vi svelo come abbiamo reagito dopo Parma» Leggi su Juventusnews24.com a Sky: «è una partita da». Le dichiarazioni del capitano della Juventus prima del MonzaAncheha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.– «è una diche bisogna portare a casa, sì o sì, in ogni modo possibile. Dobbiamo fare una partita seria eanalizzato tutto in settimanala sconfitta contro il. Ci sono tante cose da migliorare, ma oggi c’è un’occasione che dobbiamo sfruttare. Le scelte di Tudor? Inutile fare calcoli, dobbiamo pensare solo a giocare e apartita». .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Josep Martinez a Sky: «Felice più per la squadra che per me, abbiamo la mentalità per vincere tutte le partite» - di RedazioneIl portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha voluto dire la sua dopo il suo esordio in campionato con vittoria ottenuta contro il Genoa Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Genoa, sfida del 26° turno di Serie A vinta dai nerazzurri per 1 a 0, Josep Martinez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport raccontando le proprie emozioni per il suo esordio stagionale in campionato. QUANTO SONO CONTENTO DI ESSERE DENTRO QUESTO GRUPPO IN UN NODO FONDAMENTALE DELLA STAGIONE? – «Più per me sono molto felice per la squadra, sapevamo che questa gara era molto importante. 🔗internews24.com

Locatelli a Sky: «È cambiata l’energia ed il nostro approccio alle partite. Sull’obiettivo Champions dico questo» - di Redazione JuventusNews24Locatelli a Sky nel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni del capitano dei bianconeri sul match Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. COS’E’ CAMBIATO – «Sicuramente è cambiata l’energia, stiamo approcciando le partite con molta energia ed è quello che ci serve e quello che dobbiamo fare. 🔗juventusnews24.com

Locatelli a Sky: «Non dobbiamo guardare il precedente, ora le cose sono cambiate. Posso fare molto meglio, sui nuovi arrivi dico questo» - di Redazione JuventusNews24Locatelli a Sky: le dichiarazioni del giocatore bianconero alla vigilia della sfida tra Juventus e PSV, gara valevole per l’andata dei playoff di UCL Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra Juventus e PSV. Le sue parole. CAMMINO EUROPEO – «Domani sarà una bellissima partita, siamo in casa e con una grandissima atmosfera. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Locatelli a Sky: «Questa è una partita da vincere e basta»; LOCATELLI a Sky Sport. Dobbiamo migliorare su tante cose, ma oggi dobbiamo vincere in ogni modo; Tudor: Giovani o no, alla Juve si deve vincere; Juventus, Locatelli: Buon pareggio, ma potevamo fare di più. A Napoli per vincere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Locatelli a Sky: «Questa è una di quelle partite da vincere e basta. Vi svelo come abbiamo reagito dopo Parma» - Locatelli a Sky: «Questa è una partita da vincere e basta». Le dichiarazioni del capitano della Juventus prima del Monza Anche Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Juve Monza: t ... 🔗juventusnews24.com

Locatelli: "Juventus, oggi devi vincere in ogni modo. Servirà una partita seria" - Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Monza, parlando così. 🔗tuttomercatoweb.com

Juventus, Locatelli: 'Nelle ultime tre partite è cambiata l’energia' - Nel video le parole di Manuel Locatelli a Sky dopo la vittoria sul Lecce: 'E' cambiata l'energia, stiamo approcciando le partite con molta energia, questo è quello che serve e quello che dobbiamo fare ... 🔗informazione.it