Jon Hamm torna con la nuova serie dark ‘Your Friends and Neighbors’

Hamm era l'uomo più cool della TV. Con 'Mad Men', ha scolpito nell'immaginario collettivo il volto di Don Draper: icona di un'America elegante, tormentata e in declino. Dopo quel successo clamoroso, Hamm ha costruito una carriera eclettica: è stato l'arcangelo Gabriele nella serie fantasy 'Good Omens', che racconta con ironia l'apocalisse; ha mostrato il suo lato più grottesco e giocoso nella sitcom 'Unbreakable Kimmy Schmidt'; ed è apparso in ruoli più intensi e drammatici in film come 'Beirut', un thriller ambientato durante la guerra civile libanese, e 'Lucy in the Sky', un dramma psicologico a tinte sci-fi. Sempre con quel mix di fascino magnetico e cinismo che lo rende unico.Ora torna da protagonista con 'Your Friends and Neighbors', una serie che riprende l'archetipo draperiano solo per demolirlo senza pietà, tra satire velenose e irresistibili.

Jon Hamm perde lavoro, famiglia e soldi nel trailer della nuova serie Apple TV+ Your Friends & Neighbors - La serie sancirà il ritorno dell'attore in un ruolo da protagonista per la prima volta dai tempi di Mad Men per la quale è stato candidato otto volte agli Emmy "Nessuno sospetterebbe mai di uno come me". Così afferma il Coop di Jon Hamm all'inizio del trailer di Your Friends & Neighbors, la prossima serie drammatica di Jonathan Tropper ambientata nel mondo dei colletti bianchi. Hamm è il protagonista e il produttore esecutivo della serie, che è già stata rinnovata per una seconda stagione, prima del suo effettivo debutto, l'11 aprile, su Apple TV+. 🔗movieplayer.it

Your Friends & Neighbors, la recensione: Jon Hamm torna a rubare… la scena (e i gioielli) - La serie: Your Friends & Neighbors, 2024. Creata da: Jonathan Tropper. Cast: Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Lena Hall, Mark Tallman. Genere: Dramma, commedia nera, crime. Durata: Circa 50 minuti/8 episodi.Dove l’abbiamo visto: su Apple TV+. Trama: Your Friends & Neighbors segue la storia di Andrew “Coop” Cooper, un ex gestore di hedge fund di New York che, dopo un divorzio traumatico e il licenziamento improvviso, si ritrova a dover mantenere il proprio stile di vita alto-borghese. 🔗cinemaserietv.it

Your Friends & Neighbors, svelato il trailer della nuova serie con Jon Hamm - Your Friends & Neighbors, svelato il trailer della nuova serie con Jon Hamm Apple TV+ ha svelato il trailer di Your Friends & Neighbors, la dramedy creata da Jonathan Tropper e interpretata e prodotta esecutivamente da Jon Hamm. La serie, già rinnovata per una seconda stagione, farà il suo debutto su Apple TV+ l’11 aprile con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da un episodio a settimana fino al 30 maggio. 🔗cinefilos.it

Jon Hamm protagonista di American Hostage: una nuova serie antologica su MGM+ - Jon Hamm torna in scena come protagonista e produttore di "American Hostage", una serie antologica su MGM+ che narra la drammatica storia vera di un giornalista ostaggio a Indianapolis negli anni Sett ... 🔗ecodelcinema.com

Jon Hamm protagonista di American Hostage, nuova serie tv dell'ideatore di The Night Agent - La star di Mad Men e Your Friends and Neighbors Jon Hamm reciterà in una nuova serie antologica di MGM+, American Hostage. 🔗comingsoon.it

mgm+ lancia la serie thriller american hostage con jon hamm tratta da un podcast anni ’70 - MGM+ produce american hostage, serie thriller basata su una storia vera degli anni ’70 con Jon Hamm protagonista; otto episodi girati a Winnipeg raccontano la crisi di Fred Heckman a Indianapolis. 🔗gaeta.it