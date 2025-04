Milan Conceicao criptico sul suo futuro

Milan, Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di dazn riguardo la partita vinta e il suo futuro. Di seguito le sua parole circa il suo destino in rossonero come riportato da Milanews.it.

Conceicao vuole tenersi il Milan?

Non è importante Conceicao in questo momento, è importante il Milan. Lavoro tante ore al giorno con il mio staff. Poi ci sta anche perdere partite come successo nei giorni scorsi, in alcune partite proprio brutte io e i miei giocatori non ci rivediamo. Allora stiamo lavorando duro. Fra un mese più o meno anch'io dirò cosa voglio io. Ci può stare che anch'io ho altri pensieri, come andare in vacanza in Algarve in Portogallo per dieci anni, non lo so.

Di seguito, in conferenza stampa, il portoghese parla così riguardo i nomi dei suoi possibili successori in futuro

In questo momento Conceicao non è importante.

